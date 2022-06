Pressfocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Złe wieści płyną do nas z obozu reprezentacji Polski. Rzecznik prasowy PZPN – Jakub Kwiatkowski przekazał, że kontuzji nabawił się Adam Buksa. 25-latka na pewno zabraknie w spotkaniu Ligi Narodów z Belgią.

Adam Buksa otrzymał od Czesława Michniewicza powołanie na czerwcowe mecze Ligi Narodów

Napastnik wystąpił w starciach z Walią i Belgią

25-latek nabawił się urazu, który wyklucza go z gry w rewanżu z Belgami

Ogromny pech nowego napastnika Lens

Adam Buksa otrzymał minuty w meczach Ligi Narodów z reprezentacją Walii i Belgii. Spotkanie z Holendrami obejrzał już z perspektywy trybun i pewne jest, że nie wystąpi także w rewanżu z Czerwonymi Diabłami. Wszystko to za sprawą kontuzji stopy, której nabawił się podczas zgrupowania. Rzecznik prasowy PZPN – Jakub Kwiatkowski przekazał, że uraz nie jest poważny, ale napastnik opuścił już zgrupowanie kadry.

“Pojawił się duży szum medialny wokół urazu Adama Buksy. Aby wyprostować sprzeczne informacje, sytuacja jest następująca. Adam opuścił zgrupowanie z powodu dolegliwości bólowych stopy i stwierdzonych w badaniach obrazowych zmian przeciążeniowych jednej z kości” – napisał na Twitterze rzecznik.

W zeszłym tygodniu New England Revolution potwierdziło, że Buksa przejdzie latem do drużyny RC Lens. Dołączy w niej do innego kadrowicza – Przemysława Frankowskiego. Niektóre media spekulują, że uraz 25-latka może być poważniejszy niż zakładano, jednak informacje te sprostował Kwiatkowski.

1/2 Pojawił się duży szum medialny wokół urazu Adama Buksy. Aby wyprostować sprzeczne informacje sytuacja jest następująca. Adam opuścił zgrupowanie z powodu dolegliwości bólowych stopy i stwierdzonych w badaniach obrazowych zmian przeciążeniowych jednej z kości. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) June 13, 2022

“Potencjalnie mogły one doprowadzić do poważniejszego urazu. Dzięki szybkiej reakcji udało się te zmiany wykryć na wczesnym etapie, dzięki czemu po leczeniu zachowawczym Adam powinien być gotów do gry przed startem nowego sezon” – dodał.

