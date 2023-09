Zbigniew Boniek odniósł się do pracy Fernando Santosa w reprezentacji Polski. Były prezes PZPN uważa, że Portugalczyk nie potrafi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości.

Na zdjęciu: Fernando Santos

Polska znajduje się w trudnej sytuacji w eliminacjach EURO 2024

Fernando Santos zawodzi w roli selekcjonera Biało-Czerwonych

Boniek odniósł się do sytuacji wokół polskiej kadry

Boniek komentuje sytuację Santosa w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski rozczarowuje pod wodzą Fernando Santosa. W grupie eliminacji EURO 2024 Biało-Czerwoni zajmują przedostatnie miejsce, a wyprzedza ich nawet Mołdawia, która gigantem piłki nożnej nigdy nie była. Jednak czarę goryczy przelało ostatnie spotkanie Polaków z Albanią, które po słabej grze zakończyło się porażką.

Od niedzieli bardzo gorąco w polskich mediach komentowana jest przyszłość Santosa. Wielu ekspertów uważa, że Portugalczyk powinien zostać zwolniony, aby jeszcze ratować obecne eliminacje. Głos w tej sprawie zabrał również Zbigniew Boniek.

– Santos to porządny człowiek, ale w naszej rzeczywistości nie potrafi się odnaleźć. Słabe wyniki to nie tylko jego wina… czy warto się dalej męczyć ? Sam jestem ciekaw co zrobi Prezes – napisał w mediach społecznościowych Boniek.

We wtorek ma odbyć się spotkanie Cezarego Kuleszy i Fernnado Santosa. Być może po ich rozmowie poznamy przyszłość Portugalczyka w reprezentacji Polski.

