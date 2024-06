Koniec marzeń o finale. Reprezentacja Polski rozbita przez Turcję

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Świercz

AMP Futbol: Reprezentacja Polski poległa w półfinale mistrzostw Europy

W piątkowe popołudnie reprezentacja Polski rozgrywała swoje spotkanie z Turcją w półfinale mistrzostw Europy AMP Futbolu. Obie drużyny przeszły trudną drogę, aby dziś grać o finał. W poprzedniej fazie „Biało-Czerwoni” okazali się lepsi od Irlandii. Natomiast nasi rywale to prawdziwi dominatorzy starego kontynentu. Turcy bowiem jeszcze nigdy w historii nie przegrali spotkania w mistrzostwach Europy, meldując się aż trzykrotnie w finale turnieju. Zatem przed Polakami było bardzo trudne zadanie.

Różnica klas na boisku widoczna była gołym okiem od pierwszych minut. Do przerwy reprezentacja Polski przegrywała tylko 0:2, ale zapowiadało się na dużo wyższy wynik na korzyść Turcji. Jeszcze większa przewaga umiejętności rywala została ukazana w drugiej odsłonie. TO w niej reprezentacja Turcji zdołała trzykrotnie pokonać naszego bramkarza. Natomiast „Biało-Czerwonym” tuż przed końcem udało się strzelić honorowego gola, który był autorstwa Kamila Grygiela. I był to jedyny pozytywny obrazek tego dnia w wykonaniu polskich AMP futbolistów.

Dyscyplina AMP Futbol zaczyna docierać do coraz szerszego grona. Warto wspomnieć, że Marcin Oleksy odebrał prestiżową nagrodę Puskasa za najpiękniejszego strzelonego gola w 2022 roku.

Sprawdź także: Rangnick ogłosił kadrę reprezentacji Austrii na Euro 2024