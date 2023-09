Efekt Leo Messiego. Rekordowe zainteresowanie meczami MLS

Zgodnie z przewidywaniami mediów, wraz z transferem Leo Messiego do Interu Miami zwiększyło się zainteresowanie rozgrywkami MLS. Statystyki telewizyjne pokazują, że zainteresowanie ligą jest największe w całej historii.

Imago/Brenton Tse Na zdjęciu: Leo Messi

Odkąd Leo Messi przeniósł się do Interu Miami, jego drużyna jest niepokonana od 11 spotkań

Argentyńczyk zwiększył zainteresowanie rozgrywkami MLS wśród nowych użytkowników

Liczby jasno wskazują, że coraz więcej odbiorców decyduje się na wykupywanie dostępu do platformy Apple TV

Historyczne wyniki oglądalności MLS

Obecnie MLS przeżywa prawdziwy szał popularności. A wszystko to za sprawą Leo Messiego. Transfer Argentyńczyka nie tylko odmienił grę Interu Miami, lecz przyciągnął do rozgrywek całe rzesze fanów. Gwiazdor zdążył rozegrać już 11 spotkań, w których zanotował 11 goli i pięć asyst.

Statystyki telewizyjne pokazują, że zainteresowanie MLS jest największe w całej historii tych rozgrywek. Szczegółowe dane na ten temat przekazał Lucarne Opposee. Z jego informacji wynika, że wraz z przybyciem Leo Messiego do Interu Miami na dostęp do Apple TV, czyli platformy streamingowej, która transmituje mecze MLS, zdecydowało się ponad 110 tysięcy nowych użytkowników.

Antenna publie les chiffres de l'effet Messi sur AppleTV.



110 000 nouveaux inscrits au MLS Season Pass le jour de son premier match à l'Inter (alors que la veille par exemple, ils étaient 6143).



En un mois de Messi en #MLS, il y a eu 288 000 nouveaux inscrits au Season Pass… pic.twitter.com/oCWywq4esd — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) September 5, 2023

Podobnie wyglądają statystyki dotyczące usługi Season Pass. Wykupienie jej jest niezbędne do otrzymania dostępu do transmisji meczów MLS. Od kwietnia do czerwca zostało wykupionych 39 tysięcy dostępów. W samym lipcu natomiast na usługę zdecydowało się aż 288 tysięcy osób. Dane nie uwzględniają liczby subskrybentów poza USA.

Sprawdź: Messi przyciągnie kolejną gwiazdę do Interu Miami?