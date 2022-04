Wzruszające sceny po meczu Legia – Dynamo Kijów [WIDEO]

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Dynamo Kijów

We wtorek Dynamo Kijów rozpoczęło rozgrywanie “meczów o pokój”. Szczególna inicjatywa wystartowała w stolicy Polski, gdzie doszło do spotkania Legia Warszawa – Dynamo Kijów. Zwycięstwo padło łupem Ukraińców (3:1), jednak nie wynik był najważniejszy. Po ostatnim gwizdku Kijowianie nie kryli wzruszenia, tym co zobaczyli przy Łazienkowskiej.

Dynamo Kijów pokonało Legię (3:1) w “meczu o pokój”

Pieniądze zebrane z tego spotkania trafią na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie

Kijowianie zalali się łzami po zakończeniu zawodów, nie kryjąc przy tym szczęścia z odrobiny normalności

Dynamo Kijów rusza w trasę po Europie

Dynamo Kijów było pierwszym klubem, który otrzymał zgodę swojego związku na rozgrywanie charytatywnych meczów w Europie. Ekipa ze stolicy Ukrainy zapoczątkowała “mecze o pokój” w Warszawie.

We wtorek Legia w rezerwowym składzie zmierzyła się z Dynamo (1:3). Wynik zszedł na dalszy plan, ponieważ liczył się gest i chęć pomocy krajowi ogarniętemu największą wojną od lat. W zespole gości grał Tomasz Kędiora, który po wydarzeniach z końca lutego trenuje w ośrodku Lecha Poznań.

Wszystkie pieniądze zebrane z Łazienkowskiej, jak i kolejnych potyczek, będą regularnie trafiać na wschód. To szczytny cel, co potwierdził też Aleksandr Vuković zaraz po ostatnim gwizdku sędziego.

– Za nami spotkanie inne, niż wszystkie pozostałe. Najważniejszy nie był wynik, a szczytny cel. Daliśmy szansę piłkarzom, którzy ostatnio grali mniej – rozpoczął trener Wojskowych.

– Czuliśmy, że na trybunach jest dużo więcej kibiców drużyny przyjezdnej, ale cieszymy się, że ci ludzie przez 90 minut mogli skupić się na zupełnie innych rzeczach. Dla niektórych naszych piłkarzy m.in. Benjamina Verbicia i Igora Kharatina to spotkanie miało olbrzymią wartość emocjonalną – dodał Vuković.

Emocji nie kryli również Kijowianie. Ukraińskie flagi i ciągłe wsparcie trybun sprawiło, że wśród piłkarzy coś pękło. Kiedy zawody dobiegły końca, cała drużyna ruszyła podziękować kibicom ze łzami w oczach.

🇵🇱🤝🇺🇦

Dopiero teraz nadrabiam, ale jestem zbudowany tym, co widzę. Bardzo symboliczne, że ta trasa zaczęła się właśnie u nas. #LEGDYN pic.twitter.com/hzfdcwOIyM — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) April 12, 2022

