Pressfocus Na zdjęciu: Gonzalo Higuain

Kariera Gonzalu Higuaina dobiegła końca. Argentyńczyk w nocy rozegrał swój ostatni mecz w barwach Interu Miami. Jego drużyna przegrała 0:3 i odpadła tym samym z play-offów. Napastnik po końcowym gwizdku arbitra nie mógł powstrzymać łez.

Gonzalo Higuain po ostatnim meczu w barwach Interu Miami w tym sezonie zdecydował się zakończyć karierę

Argentyńczyk odwiesił buty na kołek w wieku 34-lat

W trakcie swojej kariery świętował wiele triumfów, a największe osiągnięcia zanotował w barwach Realu Madryt

Gonzalo Higuain gotowy na kolejny etap w swoim życiu

Gonzalo Higuain ogłosił 3 października, że wraz z końcem sezonu w MLS końca dobiegnie również jego piłkarska kariera. Argentyńczyk po trzech sezonach w Interze Miami zdecydował, że w wieku 34-latk pora zawiesić już buty na kołku.

W nocy jego drużyna poległa w starciu z New York City i odpadła z play-offów. Zakończyło to długą i bogatą karierę napastnika, który na koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii i trzy mistrzostwa Włoch. Po końcowym gwizdku arbitra Argentyńczyk nie mógł powstrzymać łez wzruszenia.

Gonzalo Higuaín after his final game as professional football player. 🤍🥲 #Higuain@MLS 🎥⤵️pic.twitter.com/CsxMmipK6L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2022

– Czuję, że kochałem tę pracę aż do jej ostatniego dnia. To było pół mojego życia, mojej kariery. 17 i pół roku. Do głowy przychodzą mi różne obrazki z mojej kariery. To jak żyłem, pracowałem, czego doświadczyłem. Kończę z futbolem będąc szczęśliwym, a to dla mnie absolutnie najważniejsze. Sen się skończył i czas na następny etap w moim życiu – stwierdził podczas konferencji prasowej po meczu wzruszony Argentyńczyk.

Najwięcej meczów w swojej karierze Gonzalo Higuain rozegrał dla Realu Madryt. W 264 meczach zanotował on 121 bramek i 56 asyst.

Sprawdź: Messi wskazał faworytów do wygrania mundialu