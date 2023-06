Polscy sędziowie docenienie. Trzech arbitrów w pierwszej kategorii

IMAGO/Revierfoto Na zdjęciu: Szymon Marciniak

UEFA doceniła polskich sędziów

W gronie “Elite” znalazł się, co oczywiste Szymon Marciniak

Z kolei w kategorii pierwszej trzech sędziów z Ekstraklasy

Arbitrzy docenieni. Marciniak najlepszy

UEFA co roku przygotowuje zestawienie najlepszych sędziów w Europie. Dla federacji to o tyle ważne, że przynależność do jednej z trzech kategorii determinuje to, w jakim meczu i o jakiej wadze dany arbiter będzie sędziował. W grupie najlepszych sędziów znalazł się oczywiście Szymon Marciniak. Sędzia finału Ligi Mistrzów i Mistrzostw Świata uznawany jest za najlepszego arbitra na świecie.

Z kolei w kategorii pierwszej uplasowali się Bartosz Frankowski, Paweł Raczkowski oraz Daniel Stefański. Zaś w drugiej Damian Sylwestrzak, Tomasz Musiał, a także Krzysztof Jakubik. Wszyscy będą mogli prowadzić mecze międzynarodowe.

