Szymański pod ostrzałem krytyki w Turcji. Mourinho od razu zareagował

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Jesteś jedną z najważniejszych osób w zespole – miał powiedzieć Mourinho

Fenerbahce oprócz rywalizacji w lidze tureckiej, gdzie walczą z Galatasaray o mistrzowski tytuł, ma również szanse na triumf w Lidze Europy. Na arenie europejskiej w 1/8 finału trafili na legendarną szkocką drużynę – Rangers. Pierwsze starcie zakończyło się porażką zespołu Jose Mourinho (1:3). Po meczu jednym z najbardziej krytykowanych zawodników był Sebastian Szymański.

Reprezentant Polski nie zaliczy tamtego meczu do udanych. Ofensywny pomocnik opuścił boisko w 54. minucie meczu, a w pierwszej połowie po nieudanym dryblingu stracił piłkę, co doprowadziło do zdobycia bramki przez rywali. W tureckich mediach od razu przejechano się po nim, wypominając mu kiepski występ zakończony dotkliwą porażką.

W obliczu fali krytyki, która pojawiła się pod adresem polskiego piłkarza, zareagować postanowił Jose Mourinho. The Special One zaprosił Szymańskiego na prywatną rozmowę, w której podkreślił, że wierzy w jego umiejętności. Zaznaczył także, aby ignorował to, co piszą o nim media. “Nie martw się tym, ponieważ będą takie reakcje. Skoncentruj się na grze. Jesteś jedną z najważniejszych osób w tym zespole” – powiedział Jose Mourinho do Sebastiana Szymańskiego wg. portalu Fotomac.

Szymański w tym sezonie wystąpił w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy gole i zanotował dziewięć asyst. Umowę z klubem ze Stambułu ma ważną do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa pomocnika szacowana jest na 17 milionów euro.