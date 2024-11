“Polski Messi” przebudził się na Cyprze, Stępiński też strzela dla Omonii

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Musiałowski i Stępiński strzelają dla Omonii

Mateusz Musiałowski grając w Liverpoolu był określany mianem “polskiego Messiego”, jednak jego kariera na Anfield Road nie potoczyła się tak, jakby mógł sobie to wymarzyć młody zawodnik. Ostatecznie pomocnik odszedł z zespołu The Reds, a latem mówiło się o możliwych przenosinach do PKO Ekstraklasy. Jednak te doniesienia nie potwierdziły się, ale Musiałowski zdecydował się na transfer do Omonii Nikozja, co dla wielu było zaskoczeniem.

Mateusz Musiałowski zaliczył trudny początek na Cyprze. Najpierw leczył kontuzje, a następnie siedział jedynie na ławce rezerwowych lub nie łapał się do składu. Polak swoją szansę dostał dopiero w niedzielnym meczu 10. kolejki Cyprus League, ale od razu zameldował się w wyjściowym składzie. I wykorzystał ją znakomicie, bowiem już w swoim debiucie zdobył pierwszą bramkę dla Omonii.

W niedzielnym meczu dwa gole zdobył również Mariusz Stępiński, który jest piłkarzem Omonii Nikozja. Napastnik przełamał się tym samym po dziesięciu meczach bez gola. Wcześniej, ostatni raz do siatki rywala trafił w rywalizacji z Nea Salamis, która odbyła się 1 września. Łącznie na swoim koncie ma osiem bramek biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Omonia obecnie znajduje się na trzeciej lokacie w cypryjskiej ekstraklasie.

