Karol Świderski spędził cały mecz Panathinaikosu na ławce rezerwowych. Reprezentant Polski nie pojawił się na boisku ani na minutę, mimo że pozostaje najlepszym strzelcem zespołu w tym sezonie. Decyzja trenera wpisuje się w szerszy kontekst zmian w ofensywie ateńskiego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski nie przekonał Beniteza

Karol Świderski ma na koncie osiem bramek, co czyni go najlepszym strzelcem Panathinaikosu w tym sezonie. Jeszcze niedawno reprezentant Polski był kluczową postacią ofensywy. Tymczasem w ostatnim spotkaniu ligowym miejsce w wyjściowym składzie otrzymał Cyriel Dessers, który trafił do siatki w wygranym 2:1 meczu z Volos. Gdy Rafael Benitez zdecydował się na zmianę w ataku, na boisko wszedł nie Świderski, lecz 23-letni Serb Miloš Pantović.

Sygnały ostrzegawcze pojawiły się już kilka dni wcześniej. W meczu z Viktorią Pilzno Polak dostał zaledwie 15 minut, zmieniając właśnie Pantovicia. To kolejna decyzja, która pokazuje, że trener Benitez zmienia hierarchię w ofensywie Panathinaikosu. Sytuacja Świderskiego nabiera dodatkowego kontekstu w obliczu nadchodzących zmian kadrowych.

Dessers wyjechał na Puchar Narodów Afryki i wróci do Aten najwcześniej w styczniu, w zależności od wyników reprezentacji Nigerii. Jednocześnie klub już wcześniej uzgodnił styczniowy transfer Andreasa Tetteha. 24-letni Grek w barwach AE Kifisias w tym sezonie ma już sześć bramek i cztery asysty.

Do końca roku Panathinaikos rozegra jeszcze dwa spotkania. Dzisiaj w krajowym pucharze ich rywalem będzie Kavala, a w niedzielę PAOK Saloniki. Świderski będzie miał zatem okazję udowodnić trenerowi Benitezowi swoją przydatność dla zespołu. Kontrakt Polaka wygasa w 2028 roku.

