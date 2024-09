W wieku 39 lat zmarł Sol Bamba. To były środkowy obrońca reprezentujący m.in. Leeds United i Leicester City. Pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej, rozpoczął swoją piłkarską karierę w Paris Saint-Germain.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Sol Bamba

Sol Bamba nie żyje

Turecki klub Adanaspor przekazał smutną wiadomość o śmierci Sola Bamby w sobotni wieczór. W oświadczeniu poinformowano, że Iworyjczyk został przewieziony do szpitala po zasłabnięciu przed piątkowym meczem z Manisa Football Club. Klub złożył kondolencje rodzinie zawodnika.

W sezonie 2018/19 występował w Premier League. Wówczas w barwach Cardiff City zdołał rozegrać 28 meczów. Czterokrotnie wpisał się na listę strzelców i zanotował jedną asystę. Bamba miał bogatą karierę, która rozpoczęła się w Paris Saint-Germain, a następnie prowadziła go przez szkocki Dunfermline, Hibernian i angielskie kluby Leicester City oraz Leeds United. Jednak to w Cardiff City odcisnął swoje największe piętno, pomagając klubowi w awansie do Premier League w 2018 roku.

Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Bamba zajął się trenowaniem, wracając do Cardiff jako asystent trenera Sabriego Lamouchiego, z którym pomógł klubowi utrzymać się w Championship. Sol Bamba odszedł z Anglii latem 2023 roku, żeby kontynuować swoją karierę trenerską w Turcji. Ostatnio był związany Adanasporem, w którym pełnił funkcję głównego trenera. W reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej wystąpił 46 razy i strzelił jego gola.