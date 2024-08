Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Wesley Sneijder

Co za słowa Sneijdera o młodym Polaku

Wesley Sneijder to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych piłkarzy XXI. wieku. Obdarzony niezwykłą techniką holenderski pomocnik był wybitnym kreatorem gry. W czasie swojej kariery grał m.in. dla Realu Madryt, Ajaxu czy Interu Mediolan. Obecnie bardzo często występuje w roli recenzenta i opinionisty.

Tak też było podczas rozmowy z “Przeglądem Sportowym Onet”, gdy zapytany o to, czy któryś z polskich piłkarzy mógłby trafić do Realu Madryt najpierw wspomniał o Robercie Lewandowski oraz Piotrze Zielińskim, których niezwykle docenił. Jednak po krótkiej chwili wspomniał także nazwisko innego piłkarza z naszego kraju. Dużo mniej znanego i takiego, który jest dopiero na początku swojej kariery. Jana Faberskiego.

– W Ajaxie jest taki jeden młody, naprawdę utalentowany chłopak. Jan Faberski. Myślę, że może zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii. W poprzednim sezonie widziałem jego mecze w drużynie do lat 17. Spisywał się niesamowicie. Znakomity skrzydłowy. Będziecie mieli z niego wiele powodów do zadowolenia – powiedział Sneijder dla “Przeglądu Sportowego Onet”.

Faberski to raptem 18-letni piłkarz, który w lipcu 2022 roku przeszedł do Holandii z Jagiellonii Białystok. Do tej pory utalentowany skrzydłowy występował w młodzieżowych drużynach akademii Ajaxu, ale od tego sezonu gra w rezerwach na poziomie drugiej ligi holenderskiej. Urodzony w Płocku gracz zebrał po tym występie bardzo dobre recenzje.

