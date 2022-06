fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Rybus

Maciej Rybus to zawodnik, który podjął ostatnio niepopularną decyzję, która jest związana z kontynuowaniem kariery piłkarskiej w Rosji. Zawodnik zdecydował się na zmianę barw klubowych. Po wypełnieniu umowy z Lokomotiwem Moskwa piłkarz związał swoją przyszłość ze Spartakiem Moskwa. Tymczasem ostatnio pojawiły się głosy, że Rosja ma plan, aby zaproponować 32-latkowi obywatelstwo rosyjskie.

Ciekawe wieści płyną do Polski w sprawie Macieja Rybusa

Rosja podobno jest otwarta na to, aby zapewnić 32-latkowi rosyjskie obywatelstwo

Stanowisko w sprawie wyraził Dmitrij Swiszczow, deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej

Rybus otrzyma rosyjskie obywatelstwo?

Maciej Rybus to lewy obrońca, który do ligi rosyjskiej trafił w 2012 roku z Legii Warszawa. Najpierw zakotwiczył w Tereku Groznym, później spróbował swoich sił we Francji w Olympique Lyon. Tymczasem w 2017 roku wrócił do Rosji, zasilając szeregi Lokomotiwu Moskwa, a niedawno zdecydował się na dołączenie do Spartaku Moskwa.

Ciekawej wypowiedzi w kontekście Rybusa udzielił natomiast deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, który dał do zrozumienia, że jest rozważany plan wręczenia rosyjskiego obywatelstwa urodzonemu w Łowiczowi piłkarzowi.

– Najpierw zaatakował go wiceszef polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, a teraz federacja piłkarska. Rybus jest obywatelem Polski, a takie traktowanie obywateli jest obrzydliwe. Zamiast chronić obywateli swojego kraju, Polacy atakują go różnego rodzaju szykanami i krytykami, zastraszaniem i groźbami. Niedopuszczanie piłkarza do reprezentacji Polski z powodów politycznych jest dość obrzydliwe – mówi Dmitrij Swiszczow cytowany przez Weszlo.com, które powołało się na rosyjski Sport-Express.

– Jeżeli koledzy z sąsiedniego kraju nie mogą zapewnić obywatelowi bezpieczeństwa, możemy, jeśli o to wystąpi, udzielić mu wsparcia w uzyskaniu rosyjskiego obywatelstwa. Spełnione zostały wszystkie warunki: żona, znajomość języka rosyjskiego. Rybus od kilku lat gra w Rosji i postanowił pozostać w naszym kraju w trudnych czasach. Ten akt zasługuje na szacunek. Jeśli chce uzyskać obywatelstwo, będzie przez nas wspierany na wszystkich poziomach tego procesu – uzupełnił deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Rybus to 66-krotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej zdobył dwie bramki. Jasne jest już jednak to, że zawodnik nie zostanie powołany do reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie. Rybus nie będzie też brany pod uwagę przy ustalany kadry na mundial w Katarze przez selekcjonera Czesława Michniewicza.

