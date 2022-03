PressFocus Na zdjęciu: Stadion Wembley

The Times informuje, że najprawdopodobniej Wielka Brytania i Irlandia zostaną gospodarzami Euro 2028. Decyzja ma zapaść początkiem kwietnia, ale na ten moment wspomniane kraje nie mają kontrkandydata.

Wielka Brytania i Irlandia jak dotąd nie mają kontrkandydata. Jeżeli nie zmieni się to do najbliższej środy, nadchodzące Euro odbędzie się na Wyspach

Euro 2028 na Wyspach? Wszystko na to wskazuje

Wygląda na to, że poznaliśmy – przynajmniej nieoficjalnie – gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2028 roku. Najprawdopodobniej turniej odbędzie się na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Argumentacja angielskiego dziennika jest przekonująca – jak dotąd kandydatura ta nie ma żadnego przeciwnika. Podania mogą wpływać jedynie do najbliższej środy. Jeżeli zatem sytuacja się nie zmieni, wyspiarskie kraje otrzymają zaszczyt bycia gospodarzem jako jedyni chętni.

Pomijając niespodziewaną kandydaturę w ostatniej chwili, UEFA niebawem poinformuje o powołaniu Irlandii, Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej w roli gospodarzy najważniejszego turnieju piłkarskiego na Starym Kontynencie. Oficjalna decyzja ma dotrzeć do opinii publicznej 7 kwietnia. Później kraje te będą mieć czas do końca roku, by uzyskać wszelkie rządowe pozwolenia. Jeżeli nie zdołają tego osiągnąć, sytuacja powróci do punktu wyjścia i trzeba będzie wyłonić nowych gospodarzy.

Te mistrzostwa Europy będą pierwszymi, w których udział wezmą aż 32 reprezentacje. Najbliższe Euro, które odbędzie się w Niemczech, będzie ostatnim, w którym na turniej główny awansują 24 zespoły.

