IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr rywalizuje w Arab Club Champions Cup

Cristiano Ronaldo po raz kolejny uratował swój zespół

CR7 wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie i w samej końcówce trafił do siatki

Cristiano Ronaldo bohaterem Al-Nassr. Gol w samej końcówce

Arab Club Champions Cup to coroczne regionalne klubowe rozgrywki piłkarskie prowadzone przez Związek Arabskich Federacji Piłkarskich. W tej edycji pucharu nie brakuje wielkich nazwisk, bo występują w nim saudyjskie zespoły naszpikowane gwiazdami, w tym m.in. Karim Benzema i Cristiano Ronaldo.

W ostatnim meczu fazy grupowej Al-Nassr podejmowało Zamalek. Wszystko wskazywało na to, że dojdzie do wielkiej niespodzianki, bo przez długi czas to egipski zespół prowadził 1:0. Taki wynik oznaczał, że klub Cristiano Ronaldo pożegna się z turniejem na etapie fazy grupowej. Jednak w 87. minucie CR7 znów o sobie przypomniał. Portugalczyk wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie i strzałem głową pewnie trafił do siatki.