fot. Chicago Fire Na zdjęciu: Gabriel Slonina

Chicago Fire chce zatrzymać swój ogromny talent. Klub skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu, więc Gabriel Slonina ma umowę z zespołem do końca 2023 roku.

Gabriel Slonina według nowej umowy, ma reprezentować Chicago Fire do końca 2023 roku

17-latek wcześniej może jednak zostać sprzedany do czołowego klubu w Europie

Młody bramkarz jest w kręgu zainteresować selekcjonera reprezentacji Polski

Nowy kontrakt i powołanie?

Sporo polskich kibiców regularnie śledzi wyniki Major League Soccer w oczekiwaniu na gole autorstwa Adama Buksy, Patryka Klimali, czy Jarosława Niezgody. Polskich wątków w tej lidze jest jednak więcej.

Gabriel Slonina, bo o nim mowa, to urodzony w Stanach Zjednoczonych bramkarza, który ma polskie korzenie. Wskazuje na to między innymi jego imię i nazwisko. 17-latek to ogromny talent, być może nawet na skalę światową. Slonina w MLS debiutował w poprzednim sezonie. Dokonał tego jako najmłodszy bramkarz w historii rozgrywek.

W bieżącej kampanii Slonina to podstawowy zawodnik Chicago Fire. 17-latek rozegrał dotychczas siedem meczów, w których zachował aż pięć czystych kont. Nie dziwi zatem fakt, że klub postanowił skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu Sloniny. Jego poprzednia umowa wygasała wraz z końcem 2022 roku. Nowy kontakt obowiązuje o rok dłużej.

Slonina wzbudził zainteresowanie znanych europejskich klubów, na czele z Chelsea. 17-latkiem interesuje się również selekcjoner Stanów Zjednoczonych, który zaprosił go na zgrupowanie seniorskiej kadry. Slonina nie zadebiutował jednak, co sprawia, że wciąż może wystąpić w polskiej reprezentacji. W USA przebywa Czesław Michniewicz, który zamierza przyjrzeć się 17-latkowi, a być może nawet powołać go na czerwcowe zgrupowanie biało-czerwonych.

Czytaj także: Stal i Zagłębie w duopolu żenady. Sposoby Waldka Kinga, żegnaj Bruk-Becie | Dwugłos Tetryków