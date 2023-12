IMAGO / Power Sport Images / Victor Fraile Na zdjęciu: Ruben Neves

Od jakiegoś czasu obserwujemy wzmożony rozwój futbolu w Arabii Saudyjskiej

Kluby z tego kraju w ostatnim okienku dokonały wielu transferów

Piłkarze chętnie wybierają ten kierunek z powodu wielkich pieniędzy

No nie da się ukryć

Kluby z Arabii Saudyjskiej przyzwyczaiły nas to tego, że sprowadzają do siebie najlepszych i najdroższych piłkarzy oraz trenerów. Na Półwyspie Arabskim grają bowiem m.in. Cristiano Ronaldo, a trenerem jest Slaven Bilić, czy Steven Gerrard. Nie ma też co okrywać, że wielu z nich jest tam dla pieniędzy. Mówi o tym m.in. Ruben Neves, były gracz chociażby Wolves.

– Oczywiście jedną z kluczowych rzeczy były pieniądze. Nie da się tego ukryć. Ale myślę, że ludzie nie mają pojęcia, jak poprawia się kraj i tutejszy futbol. Wierzę, że za dwa, trzy lata będzie to jedna z najlepszych lig na świecie – powiedział Ruben Neves w rozmowie “BBC Sport”.

Portugalczyk od jakiegoś czasu łączony jest z powrotem do Premier League. Mówi się o zainteresowaniu ze strony Arsenalu oraz Newcastle United.

