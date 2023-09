Polski napastnik nie traci formy. Tym razem asysta w wygranym meczu

Adam Buksa w meczu z Samsunsporem zanotował asystę przy trafieniu Sagiva Jehezkela na 2:0. Zespół Polaka wygrał to spotkanie, a on po raz kolejny zanotował wymierne liczby w meczu.

IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa jest ostatnio w bardzo dobrej formie strzeleckiej

Przed tygodniem zaliczył dwie bramki w meczu przeciwko Fenerbahce

W ten weekend dołożył z kolei asystę

Brawo!

Adam Buksa swego czasu miał dobre notowania zarówno w reprezentacji Polski, jak i swoim klubie. Dobra postawa w New England Revolution pozwoliła na powrót do Europy. Jednak w RC Lens napastnikowi nie udało się przebić na stałe do pierwszego składu. Jednym z powodów były oczywiście liczne kontuzje, które trawiły 27-latka. Teraz Polak wraca do dobrej formy z zespole Antalyaspor, gdzie w trzech meczach zdobył dwie bramki.

Z kolei w sobotnim meczu z Samsunsporem Polski napastnik zanotował asystę przy trafieniu na 2:0. Adam Buksa dośrodkował spod linii końcowej boiska, a jego podanie w polu karnym na gola zamienił Sagiva Jehezkela. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:0 dla zespołu Antalyasporu. Były gracz m.in. Lens rozegrał całe spotkanie.

