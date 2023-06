Imago/Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Nicolas Otamendi

Wraz z końcem sezonu wygasała umowa wiążąca Nicolasa Otamendiego z Benfiką

Argentyńczyk miał oferty ze strony kilku innych drużyn, w tym Interu Mediolan

Ostatecznie stoper zdecydował się podpisać nową umowę z Orłami

Nicolas Otamendi na dłużej w Lizbonie

Inter Mediolan w ostatnich tygodniach nawiązał kontakt z Nicolasem Otamendim i był chętny pozyskać Argentyńczyka. Doświadczony stoper wahał się nad przedłużeniem umowy z Benficą. Miał również oferty z bardziej egzotycznych kierunków, jednak priorytetem dla niego wciąż była gra w Europie.

W piątek Benfika oficjalnie ogłosiła, że doszła do porozumienia ze stoperem w kwestii nowego kontraktu. Otamendi został przekonany do pozostania w Lizbonie i podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Rozczarowało to nieco zainteresowane nim drużyny.

🫡 𝑬𝒍 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝑺𝑬 𝑸𝑼𝑬𝑫𝑨!!! Otamendi renova até 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣! ✍️#EuAmoOBenfica pic.twitter.com/FJeby0z6Ad — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2023

Nicolas Otamendi reprezentuje barwy Benfiki od 2020 roku. Dla Orłów rozegrał już 127 spotkań. W tym sezonie sięgnął z nimi po raz pierwszy po mistrzostwo Portugalii.

