Neymar: Vinicius Junior zasługuje na Złotą Piłkę

Wkrótce poznamy rozstrzygnięcia w plebiscycie Złotej Piłki 2024, który wybierze najlepszego piłkarza roku na świecie. W tej edycji rywalizacja będzie niezwykle wyrównana. Wśród kandydatów do sięgnięcia po trofeum wymienia się Rodriego (Manchester City), Jude’a Bellinghama oraz Viniciusa Juniora (Real Madryt).

Ostatnio temat tegorocznej Złotej Piłki został poruszony przez Neymara. Brazylijczyk uczestniczył w gali Bandsports, podczas którego udzielił wywiadu na temat wspomnianego plebiscytu. 32-latek wytypował swojego kandydata. Jego zdaniem na odbiór nagrody zasłużył Vinicius Junior.

– Vini zasługuje na Złotą Piłkę, bo to wojownik. Wiele wycierpiał w życiu, ale przekroczył przy tym wszelkie oczekiwania. Pokonał całą krytykę, jaką otrzymał. Dzisiaj to on został naszym wielkim idolem. To nasz wielki bohater i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, co osiąga. Dzisiaj to on niesie brazylijską flagę przez cały świat – powiedział Neymar, cytowany przez portal „realmadryt.pl”.

Vinicius Junior w poprzednim sezonie prezentował doskonałą formę. Brazylijczyk w ubiegłej kampanii klubowej rozegrał 39 spotkań w barwach Realu Madryt. W tym czasie 24-latek zdołał strzelić aż 24 gole, a także zaliczyć 11 asyst.

