Neymar znów z Messim? Wtedy może dojść do wielkiego transferu

Neymar w Al-Hilal to transfer zupełnie nieudany. Gwiazdor może niebawem znów zmienić klub. "AS" informuje, kiedy Inter Miami powalczy o Brazylijczyka.

Źródło: AS

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar znów stworzy fenomenalny tercet z Barcelony?

Neymar w sierpniu 2023 roku opuścił Paris Saint-Germain i zdecydował się na popularne ostatnio przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal wydało na niego aż 90 milionów euro. Hitowy transfer szybko okazał się totalnym niewypałem, bowiem ten nabawił się bardzo poważnej kontuzji. Gdy wrócił do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych, przydarzył się kolejny uraz – tym razem uda. Po raz ostatni na boisku pojawił się na początku listopada.

Zdaje się, że jego przygoda z saudyjskim klubem niebawem się zakończy. Kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2025 roku, choć rozstanie może nastąpić szybciej. Pojawia się bowiem konkretne zainteresowanie z Interu Miami – sam Neymar także jest otwarty na możliwość przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Tym ruchem szczególnie zaciekawieni są kibice Barcelony, bowiem Brazylijczyk mógłby ponownie utworzyć z Leo Messim i Luisem Suarezem słynny tercet z Katalonii. Argentyńczyk i Urugwajczyk na co dzień występują dla Interu Miami.

Władze Interu są gotowe, aby powalczyć o podpis Neymara. “AS” zdradza, że są dwie konkretne daty, kiedy może dojść do nawiązania głośnej współpracy – w grę wchodzi styczeń 2025 roku, tak aby ekipa z Miami wzmocniła się jeszcze przed startem sezonu MLS. Drugi termin to letnie okienko transferowe, zaraz po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata.

Jedną z opcji dla Neymara jest także Santos, gdzie zaczynał piłkarską karierę. Być może na ten ruch jest jeszcze za wcześnie, gdyż w tej chwili bliżej mu do Interu Miami.