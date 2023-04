PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Dyrektor sportowy Charlotte FC docenia Polaków

Komentuje sytuację Kamila Jóźwiaka i Karola Świderskiego

Charlotte FC zajmuje 11. miejsce w tabeli MLS – Konfederacja Wschodnia

Dyrektor sportowy Zoran Krneta o Polskich piłkarzach

W MLS od jakiegoś już czasu występuje kilku piłkarzy z naszego kraju. Wśród nich są Kamil Jóźwiak oraz Karol Świderski. Ten pierwszy przeniósł się do USA z Championship, a konkretnie z Derby County. Z kolei Świderski po pobycie w PAOK-u Saloniki. Obaj grają za oceanem dość regularnie, choć to napastnik reprezentacji Polski zbiera większe pochwały.

– Karol Świderski jest bardzo dobrym i również specyficznym piłkarzem. Nie jest typową dziewiątką ani nie jest typową dziesiątką. Świetnie pasuje do niektórych rodzajów taktyki. Oprócz tego, Świderski jest mądry, inteligentny. Posiada instynkt, który pozwala mu zrobić coś z niczego. Oglądaliśmy i analizowaliśmy jego mecze w Grecji oraz reprezentacji Polski. Wiedzieliśmy, że to typ piłkarza, który czasami decyduje o losach meczów, nawet tych bardzo ważnych – mówi w rozmowie z “TVP SPORT” Zoran Krneta, dyrektor sportowy Charlotte.

– Z kolei Kamila Jóźwiaka oglądaliśmy w reprezentacji Polski i na żywo jeszcze w Lechu Poznań przed transferem do Derby County, Szczególnie w reprezentacji bardzo nam się podobał. Próbowaliśmy go wypożyczyć już po pierwszym sezonie w Derby. To dobry piłkarz, ale przyszedł do nas w trudnym momencie, ponieważ był kontuzjowany. Sporo zajęło mu dojście do pełni sił. Jestem przekonany, że gdy tylko Jóźwiak znów będzie w swojej topowej dyspozycji, wróci do reprezentacji Polski i jednocześnie będzie dla nas bardzo dobrym piłkarzem – dodał.

