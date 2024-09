WhiteRosePhotos / Alamy Na zdjęciu: Michał Helik

Michał Helik z samobójczym trafieniem

Michał Helik jakiś czas temu wypadł z usług reprezentacji Polski. Zawodnik Huddersfield Town przestał być brany pod uwagę przez selekcjonera w kontekście powołań do kadry. 29-latek urodzony w Chorzowie przez to zniknął nam z radarów, ale na co dzień możemy go oglądać na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii.

W sobotę Huddersfield przed własną publicznością podejmował Northampton Town. Michał Helik z pewnością szybko chciałby wymazać z pamięci ten mecz. Polski defensor bowiem przyczynił się do porażki jego zespołu. 29-latek w 18. minucie rywalizacji wpakował futbolówkę do własnej bramki i tym samym dał prowadzenie rywalom.

Spotkanie finalnie kompletnie nie poszło po myśli Huddersfield. Northampton Town wywiozło z obiektu rywala komplet punktów. Mecz zakończył się wynikiem 3:1, a oprócz Michała Helika piłkę do bramki wpakowali Cameron McGeehan, Tariqe Fosu oraz Josh Koroma.

Michał Helik reprezentuje barwy Huddersfield Town już od września 2022 roku. Do tej pory siedmiokrotny reprezentant Polski rozegrał w koszulce angielskiego zespołu 87 spotkań. W tym czasie udało mu się 11-krotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.

Sprawdź także: Tak ŁKS Łódź strzelił sobie gola. Co zrobił Bobek? [WIDEO]