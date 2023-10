Miał inne opcje, wybrał Turcję. Reprezentant Polski mówi o przyszłości

IMAGO / SOPA Images Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa został wypożyczony z Lens do Antalyasporu

Na tureckich boiskach reprezentant Polski radzi sobie wyjątkowo dobrze

Jakie plany ma 27-letni napastnik? O tym opowiedział w programie International Level

Buksa nie myśli o powrocie do Lens

Adam Buksa w lecie poprzedniego roku wrócił do Europy i za sześć milionów euro zamienił New England Revolution na RC Lens. W barwach ekipy ze Stade Félix-Bollaert zaliczył tylko osiem spotkań, a na boisku spędził łącznie zaledwie 93 minuty. Te wyniki to oczywiście efekt kontuzji stawu skokowego, ale w tym sezonie napastnik postanowił zmienić otoczenie i udał się na wypożyczenie do Tucji.

W koszulce Antalyasporu na razie zanotował siedem meczów, w których cztery razy wpisał się na listę strzelców, a także zapisał na swoim koncie jedną asystę. Przyzwoite liczby skłaniają do rozważań – czy Buksa w przyszłym sezonie będzie w stanie rywalizować na poziomie Ligue 1? Jak swoją dyspozycję ocenia 11-krotny reprezentant Polski? O tym krakowianin odpowiedział w programie International Level (Meczyki.pl):

– Skłamałbym, gdybym powiedział, że myślę teraz o powrocie do Lens. Jestem momencie, w którym dobrze mi idzie w Turcji. Mam tu swoje cele do zrealizowania. Co będzie w maju – zobaczymy. Antalyaspor ma też opcję wykupu. Kompletnie nie myślę teraz o tym, co dzieje się w Ligue 1, tylko skupiam się na lidze tureckiej.

– Miałem latem kilka innych opcji, które rozważałem, ale uważam, że przejście do Antalyasporu to był dobry wybór. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Mamy sporo roboty do wykonania, żeby skończyć sezon jak najwyżej. – Moja forma? Jestem zadowolony i chcę więcej.