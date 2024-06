fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz dogonił Messiego i Suareza. Znakomity występ

Mateusz Bogusz nie został powołany do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech, co wielu kibiców traktuje jako poważny błąd Michała Probierza. 22-letni pomocnik pozostaje w świetnej dyspozycji, praktycznie w każdym meczu od początku maja dopisując do swojego dorobku przynajmniej jedną bramkę lub asystę. Dał o sobie znać również w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to jego LAFC mierzyło się z Colorado Rapids.

Wychowanek Ruchu Chorzów potwierdził, dlaczego kibice do niego wzdychają. Strzelanie rozpoczął już w 20. minucie, dając swojej drużynie cenne prowadzenie. W 58. minucie dołożył drugiego gola, zaś hattricka uzbierał na nieco ponad kwadrans przed ostatnim gwizdkiem arbitra. Colorado Rapids grało już wówczas w dziesiątkę i nie miało szans na odrobienie wysokiej straty bramkowej.

Bogusz znów do świetnej gry dokłada konkrety w postaci bramek. Udało mu się strzelić pierwszego hattricka, odkąd w 2023 roku przeniósł się do Major League Soccer.

BOGUSZ HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/1Ul1oKifKt — Major League Soccer (@MLS) June 30, 2024

Trzy trafienia Bogusza pozwoliły mu wspiąć się w klasyfikacji strzelców na czwartą lokatę. Dzieli ją z takimi gwiazdorami, jak Leo Messi czy Luis Suarez, którzy również uzbierali dotąd po 12 bramek.

