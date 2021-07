Koźmiński z konkretnym stanowiskiem ws. wyborów na prezesa PZPN

Wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej odbędą się już w przyszłym miesiącu. Nie brakuje w związku z tym sprzecznych doniesień. W środę pojawiły się głosy, że Marek Koźmiński może wycofać się z kandydowania na następcę Zbigniewa Bońka. Dzisiaj pojawiło się zdecydowane stanowisko w sprawie, które na jednym z portali społecznościowych ujawnił dziennikarz TVPSport.pl – Mateusz Miga.

Marek Koźmiński nie wycofa się z wyborów na prezesa PZPN

Nowy sternik polskiej centrali ma zostać ogłoszony 18 sierpnia

Faworytem do zwycięstwa na dzisiaj wydaje się Cezary Kulesza

Marek Koźmiński nie zrezygnuje z kandydowania na prezesa PZPN

Wybory na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej odbędą się 18 sierpnia. Wyboru będą dokonywać prezesi wojewódzkich związków piłki nożnej, przedstawiciele klubów PKO Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi.

W czwartek prowadzone są obrady, które mają na celu wyłonienie wiceprezesa ds. piłki zawodowej. Wydaje się, że zdecydowanym faworytem do objęcia tej roli jest Wojciech Cygan, będący prezesem Rakowa Częstochowa. To, co jednak najbardziej elektryzuje opinię publiczną, to wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Aktualnie oficjalnymi kandydatami są: Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Pojawiały się jednak głosy, że do wyborów przystąpić może Józef Wojciechowski, ale temat ostygł.

W środę światło dzienne ujrzały wieści, że Marek Koźmiński może zrezygnować z kandydowania na prezesa PZPN. Okazało się, że były to fałszywe doniesienia, bo były reprezentant Polski nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. Mimo że spekuluje się, że były prezes Jagiellonii Białystok jest zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu w wyborach.

“Marek Koźmiński zadeklarował dziś podczas zebrania prezesów klubów pierwszej ligi, że nie wycofa się z wyborów na prezesa PZPN. Bez względu na wynik dzisiejszego głosowania” – napisał Mateusz Miga na Twitterze.

