PressFocus Na zdjęciu: Luiz Felipe Scolari

Luiz Felipe Scolari w wieku 74 lat zdecydował się zakończyć karierę trenerską. Legendarny szkoleniowiec ostatnio prowadził Athletico Paranaense.

Luiz Felipe Scolari kończy karierę trenerską

Jego ostatnim zespołem było Athletico Paranaense

74-letni menedżer pozostanie w tym klubie w roli dyrektora sportowego

Trenerska legenda schodzi ze sceny

Luiz Felipe Scolari w wieku 74 lat zakończył karierę trenerską. Ostatnim meczem, w którym bardzo doświadczony szkoleniowiec poprowadził Athletico Paranaense, było spotkanie z Botafogo w ramach 38. kolejki brazylijskiej Serie A. Podopieczni Scolariego pewnie wygrali wynikiem 3:0 i godnie pożegnali swojego trenera.

Tym samym drużyna znana jako “Furacao” zakończyła zmagania w sezonie 2022 na szóstym miejscu w tabeli, co oznacza awans do Copa Libertadores. Luiz Felipe Scolari, pomimo że nie będzie dłużej pracował jako szkoleniowiec, to pozostanie w Athletico Paranaense w roli dyrektora sportowego.

Największym osiągnięciem 74-latka jest sięgnięcie po mistrzostwo świata wraz z reprezentacją Brazylii w 2002 roku. Mundial był wtedy rozgrywany w Korei Południowej i Japonii. Oprócz tego urodzony w Passo Fundo trener odnosił sukcesy na rodzimym podwórku oraz w Chinach.

Luiz Felipe Scolari podczas swojej kariery pracował w takich klubach jak Gremio, Cruzeiro, Palmeiras, Athletico Paranaense, Chelsea czy prowadził też reprezentacje Brazylii oraz Portugalii.

