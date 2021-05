Po zmniejszeniu limitu miejsc dla europejskich drużyn w Lidze Europy, UEFA wprowadziła nowe rozgrywki klubowe o nazwie – Liga Konferencji. Turniej wystartuje już od sezonu 2020/21, a uczestniczyć w nim będą mniej popularne zespoły. Co więcej w poniedziałek przedstawiono trofeum, które wiosną wpadnie w ręce pierwszego zwycięscy, a także poznaliśmy wszystkie szczegóły ws. rozgrywania spotkań.

Liga Konferencji to trzecie rozgrywki klubowe UEFA, które wystartują obok Ligi Mistrzów i Ligi Europy od sezonu 2021/22. Ich głównym celem jest zapewnienie europejskim klubom z niższych lig częstszego grania na arenie międzynarodowej. W dobrze znanych nam już turniejach jest pełno stałych bywalców. W konsekwencji UEFA postanowiła powołać do życia Ligę Konferencji, aby zespoły mające trudności w zakwalifikowaniu się elitarnych rozgrywek, też miały możliwość rywalizowania na kilku frontach. Tym sposobem Raków Częstochowa, jeżeli awansuje do fazy grupowej, może zagrać przeciwko takiej marce jak Tottenham.

⚽ 𝗛𝗼𝘄 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘄 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸?



🤝 184 teams

🌍 55 member associations represented

🔀 46 clubs transferring from either the #UCL or #UEL.



🏟️ First final: 25 May 2022 in Tirana, Albania. — UEFA (@UEFA) May 24, 2021

Kto zagra w nowych rozgrywkach?

Wyłącznie jedna drużyna z pięciu najlepszych lig Europy, która zajmie ostatnie promowane miejsce w tabeli, zakwalifikuje się do Ligi Konferencji. Dalej należy spojrzeć na oficjalny ranking europejskich lig. Tym samym federacje sklasyfikowane od szóstej do 15. pozycji, będą miały po dwa zespoły. Z kolei cała reszta krajów wystawi do eliminacji już po trzy drużyny.

Finalnie zaplanowano trzy rundy kwalifikacyjne oraz rundę play-off tuż przed zmaganiami w fazie grupowej. Drużyny, które wygrają w play-offach, znajdą się w turnieju, podobnie jak te, które przegrają fazę play-off Ligi Europy.

Jak to będzie działać?

Zwycięzca każdej grupy awansuje do 1/16 finału. Kluby z drugiego miejsca przejdą następnie do kolejnej rundy play-off, gdzie zagrają przeciwko drużynom, które spadną do Ligi Konferencji po zajęciu trzeciego miejsca w swoich grupach Ligi Europy. Wówczas wygrani tych pojedynków zawalczą dopiero o ćwierćfinał.

Co ciekawe triumfator nowo powstałych rozgrywek wywalczy bezpośredni awans do Ligi Europy. Zaznaczmy, że system rozgrywania spotkań będzie taki sam jak w innych turniejach UEFA (mecz i rewanż). Natomiast rywalizacja w ramach Ligi Konferencji będzie startować w czwartkowe wieczory, podobnie jak ma to miejsce w Lidze Europy.

