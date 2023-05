III-ligowiec pomógł ująć przestępcę. Proponował ustawianie meczów

Na początku maja do Lechii Zielona Góra zgłosił się potencjalny sponsor. Jak się okazało, chciał on pośredniczyć w ustawianiu meczów rzeczonego klubu. Lechia zgłosiła sprawę do odpowiednich organów, a te zdołały go ująć. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. O zdarzeniu poinformował Mateusz Miga z TVP Sport.