Krychowiak rozczarowuje na Cyprze. Jego zarobki pod lupą

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak krytykowany za formę fizyczną

Grzegorz Krychowiak w 2022 roku zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie występował w barwach Al-Shabab oraz Abha FC. Po zakończeniu sezonu 2023/2024 jego kontrakt na Bliskim Wschodzie dobiegł końca, a doświadczony pomocnik podjął decyzję o powrocie na europejskie boiska. We wrześniu podpisał umowę z cypryjskim Anorthosisem Famagusta. Dotychczas 100-krotny reprezentant Polski zdążył rozegrać pięć spotkań, ale wciąż pracuje nad powrotem do optymalnej formy.

Dziennikarz Stel Stylianou ocenił formę i występy Krychowiaka na Cyprze. – Nadal wygląda na nieprzygotowanego fizycznie, a niektórzy fani uważają, że przyczyniło się to do pewnych błędów w trakcie meczów – zauważył

– Wiemy, że klub jest winien obecnym i byłym graczom do 600 tys. euro, co sprawia, że ​​transfer Krychowiaka jest jeszcze dziwniejszy. Jednak jedno z moich źródeł blisko klubu uważa, że ​​zarabia on 15 tys. euro miesięcznie. Jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy Krychowiak zasługuje na to, co zarabia, po prostu dlatego, że nie zagrał wystarczająco dużo minut – dodał.

Krychowiak w przeszłości grał we Francji m.in. w Girondins Bordeaux i Stade Reims. W 2016 roku przeniósł się z Sevilli do Paris Saint-Germain za 27,5 mln euro. Z hiszpańskim zespołem dwukrotnie sięgnął po Ligę Europy, a z paryskim klubie zdobył Puchar Francji i Puchar Ligi Francuskiej.