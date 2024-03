Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Abha wygrała 2:0 z Al Taee

Grzegorz Krychowiak strzelił oba gole w meczu

Abha zajmuje 17. miejsce w Saudi Pro League

Grzegorz Krychowiak autorem dwóch goli dla Abha Club

Grzegorz Krychowiak przypomniał o sobie w piątkowym meczu Saudi Pro League. Abha Club na własnym stadionie podejmowała Al Taee w meczu 22. kolejki ligi saudyjskiej. Walczący o utrzymanie zespół Polaka wygrał 2:0, dzięki czemu wciąż pozostaje w grze o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. 34-letni pomocnik przyczynił się do zdobycia trzech punktów, strzelając obie bramki w meczu.

Krychowiak pierwsze trafienie zaliczył w 38. minucie spotkania. Były reprezentant Polski wykorzystał podanie swojego kolegi z zespołu i będąc niepilnowanym w polu karnym, oddał strzał na bramkę rywala. Natomiast drugi gol padł tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, bo już w 49. minucie Krychowiak podwyższył prowadzenie. 34-letni pomocnik otrzymał podanie, które po prostu musiał zamienić na gola. Hassan Al Ali oszukał golkipera gości w akcji jeden na jednego i podał do Polaka, a ten oddał strzał do pustej bramki.

Dla Krychowiaka był to drugi mecz z rzędu z golem. Wcześniej do siatki rywali trafił w przegranym 2:3 meczu z Al Feiha. Na ten moment Abha Club zajmuje przedostatnie 17. miejsce w lidze. Do bezpiecznej strefy tracą 2 punkty.