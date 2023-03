PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

PZPN zajmuje się skandalem w Motorze Lublin

Na posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej stawić się ma Goncalo Feio

Portugalczyk póki co pozostaje na ławce trenerskiej drugoligowego zespołu

PZPN bada sprawę Goncalo Feio, podjęto pierwsze kroki

Środowisko piłkarskie od kilku dni żyje awanturą w Motorze Lublin. W ostatni weekend światło dzienne ujrzała informacja, że trener drugoligowej drużyny Goncalo Feio obrażał rzeczniczkę prasową – Paulinę Maciążęk, a gdy wstawił się za nią prezes – Paweł Tomczyk, to Portugalczyk uderzył go “kuwetą na dokumenty”. 41-latek trafił do szpitala.

Właściciel Motoru Lublin Zbigniew Jakubas na specjalnie zwołanej konferencji prasowej niespodziewanie poinformował, że Goncalo Feio pozostanie szkoleniowcem zespołu, Paulina Maciążek nie będzie dłużej rzecznikiem prasowym, a Paweł Tomczyk został zawieszony na trzy miesiące.

Postępowanie przeciwko Portugalczykowi wszczął jednak PZPN, który może nawet zawiesić mu licencję trenerską. Jak podaje “TVP Sport”, Polski Związek Piłki Nożnej zapoznał się już z zebranym materiałem dowodowym, ale zeznania obu stron są rozbieżne, a nawet sprzeczne w wielu kwestiach. W związku z tym, Goncalo Feio i osoby przez niego pokrzywdzone zostały wezwane na najbliższe posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej, które odbędzie się 16 marca.

– Komisja Dyscyplinarna PZPN wszczęła postępowanie przeciwko trenerowi Motoru Lublin Goncalo Feio. Obwiniony, a także osoby przez niego pokrzywdzone, zostały wezwane na następne posiedzenie Komisji, które zaplanowane jest na czwartek, 16 marca bieżącego roku – napisano na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.