Tomasz Kędziora próbuje wrócić do Polski

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kędziora

Reprezentant Polski Tomasz Kędziora nadal przebywa w stolicy Ukrainy. Zawodnik Dynama Kijów chce wrócić do Polski, po tym jak za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Rozgrywki ligowe na Ukrainie zostały wstrzymane przynajmniej na 30 dni.

Tomasz Kędziora jest piłkarzem Dynama Kijów

Reprezentant Polski próbuje wrócić do Polski ze względu na wojnę na Ukrainie

Rozgrywki ligowe zostały zawieszone przynajmniej na 30 dni

Reprezentant Polski próbuje wydostać się z Kijowa

Kędziora reprezentuje barwy Dynama Kijów od 2017 roku. W tym czasie Polak wywalczył ze swoim klubem jedno mistrzostwo, dwa puchary krajowe i trzy superpuchary. W Dynamie rozegrał 180 spotkań, w tym jedenaście w Lidze Mistrzów. Ma na swoim koncie pięć bramek i osiemnaście asyst. Ostatni oficjalny mecz rozegrał jeszcze w grudniu, a klub ze stolicy pokonał wtedy 3:0 Wereś Równe.

Reprezentant Polski do niedawna przebywał ze swoją drużyną na zgrupowaniu w Turcji, podczas którego spotkał się z nowym selekcjonerem Czesławem Michniewiczem.

W ten weekend Tomasz Kędziora miał wznowić ze swoimi klubowymi kolegami rozgrywki ligowe. Rywalem Dynama miał być Inhułeć Petrowe. Ze względu na zawieszenie rozgrywek ligowych na Ukrainie do tego spotkania ani żadnego innego nie dojdzie.

Jak informuje TVP Sport, Kędziora nadal przebywa w Kijowie. Piłkarz usilnie próbuje wydostać się ze stolicy Ukrainy i wrócić do Polski. Wielu sportowców ma jednak ogromny problem z powrotem do swoich ojczyzn. Wczoraj brazylijscy piłkarze Szachtara nagrali nawet specjalny film, w którym zwrócili się z prośbą o pomoc do władz Brazylii.

