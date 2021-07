Karol Świderski przedłużył umowę z aktualnym pracodawcą. Zawodnik, który trafił do PAOK-u Saloniki w 2019 roku, związał swoją przyszłość z tą ekipą do 2024 roku.

Reprezentant Polski przedłużył kontrakt z PAOK-iem Saloniki

Nowa umowa Karola Świderskiego z ekipą z Grecji obowiązywać będzie do końca czerwca 2024 roku

Nowy kontrakt nie gwarantuje jednak tego, że zawodnik wkrótce nie zmieni klubu

Karol Świderski z nową umową w Grecji

Karol Świderski ma za sobą nie tylko udany sezon w lidze greckiej, ale też występy na Mistrzostwach Europy. Środkowy napastnik był największym beneficjentem tego, że kontuzje wyeliminowały z turnieju najpierw Krzysztofa Piątka, a później Arkadiusza Milika.

24-latek w drużynie narodowej zaliczył już siedem meczów, strzelając w nich jednego gola. Dotychczasowa umowa Świderskiego wygasała z końcem czerwca 2022 roku. Zawodnik już ją przedłużył, ale nie znaczy to, że zostanie w klubie do końca kontraktu.

Medialne doniesienia sugerują, że grecki klub zdecydował się na takie rozwiązanie, bo jest świadomy tego, że może na sprzedaży Polaka zarobić pieniądze. niezłe Sebastian Staszewski z Interia.pl już wcześniej prognozował, że Świderski umowę z PAOK-iem przedłuży. Niemniej rynkowa wartość zawodnika wynosi pięć milionów euro i to może działać na wyobraźnie.

W ostatniej kampanii urodzony w Rawiczu piłkarz wystąpił łącznie w 49 spotkaniach, w których zdobył 11 bramek, a także zaliczył osiem asyst. Gdyby Polak rozstał się z PAOK-em, to wydaje się, że grecki klub znalazł już dla niego następcę. Od jakiegoś czasu słychać głosy, że do greckiej ekipy może trafić Sebastian Giovinco.

Były zawodnik Juventusu był gwiazdą ligi MLS, gdy bronił barw Toronto FC. Ostatnio natomiast grał w katarskim Al-Hilal, ale myśli o powrocie do Europy. Spekulowano o powrocie do piłkarza do Włoch, a chętne na jego usług były: Spezia i Venezia. Wydaje się jednak, że Giovinco jest zdecydowany na występy w PAOK-u.

Czytaj więcej: Grosicki rozważa grę w popularnej lidze? Ekstraklasa nie wchodzi w grę