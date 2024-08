Jednokrotny reprezentant Polski zakończył karierę. Był na mundialu w Rosji

MI News & Sport /Alamy Live Na zdjęciu: Bartosz Białkowski

Bartosz Białkowski postanowił zakończyć karierę

Bartosz Białkowski to jeden z tych bramkarzy, którzy przez lata pozostawali w cieniu wielkiego duetu Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański. Dlatego też ciężko było znaleźć doświadczonemu golkiperowi miejsce w kadrze, choć to udało się Białkowskiemu jednokrotnie. W marcu 2018 roku w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Nigerii w czasie przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji rozegrał on 45 minut. Na tym jednak jego bilans w kadrze się zakończył, choć na sam mundial pojechał.

W czasie klubowej kariery 37-latek reprezentował barwy wielu klubów z Anglii, ale głównie z poziomu Championship. W sumie na zapleczu Premier League Białkowski rozegrał 347 spotkań, najwięcej w barwach Ipswich Town. Reprezentował jednak także Millwall, FC Barnsley oraz Southampton. Teraz jednak w rozmowie z “Kanałem Sportowym” przekazał, że postanowił zakończyć piłkarską karierę i odwiesić bramkarską bluzę na wieszak.

– Odrzuciłem różne opcje i zdecydowałem, że dobrze się czuje tu, gdzie teraz jestem, czyli w Hiszpanii, z rodziną. Coś się skończyło. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że kończę. Mógłbym pograć jeszcze rok czy dwa, bo fizycznie czuję się dobrze. Przyszło jednak takie wypalenie, zmęczenie futbolem – powiedział Bartosz Białkowski cytowany przez stronę “Kanał Sportowy”.

