Do prawdziwie dantejskich scen doszło w niedzielnym meczu Ajaksu Amsterdam z Feyenoordem Rotterdam. Z powodu zachowania kibiców gospodarzy sędzia zmuszony był przerwać spotkanie i zaprosić piłkarzy do szatni. Holenderska Federacja Piłkarska zdecydowała, że mecz zostanie dokończony w środę.

Imago Na zdjęciu: Sceny podczas spotkania Ajax – Feyenoord

Niedzielne spotkanie Ajaksu Amsterdam z Feyenoordem zostało przerwane przez sędziego z powodu zachowania kibiców

Ci obrzucili dwukrotnie murawę środkami pirotechnicznymi, co uniemożliwiło kontynuowanie gry

Holenderska federacja zdecydowała o wznowieniu pojedynku w środę. Tym razem już bez udziału kibiców

Upiekło się Ajaksowi – mecz z Feyenoordem zostanie dograny

Atmosfera wokół niedzielnego meczu Ajaksu Amsterdam z Feyenoordem Rotterdam była podgrzana do granic możliwości. Niestety przełożyło się to na agresywne zachowanie kibiców Synów Bogów już podczas spotkania. Przed przerwą murawę obrzucono środkami pirotechnicznymi, co skutecznie uniemożliwiło grę.

Sędzia przerwał grę, jednak ta po jakimś czasie została wznowiona. Po zmianie stron sytuacja powtórzyła się, dlatego arbiter zdecydował o całkowitym przerwaniu meczu. Zegar wskazywał wówczas 55. minutę.

Het restant van de Eredivisiewedstrijd Ajax – Feyenoord wordt op woensdag 27 september (vanaf 14.00 uur) zonder publiek uitgespeeld. #AJAFEY https://t.co/bQFzSECHwk — KNVB (@KNVB) September 25, 2023

Holenderska Federacja Piłkarska zdecydowała, że spotkanie zostanie dokończone w środę, jednak bez udziału publiczności. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 14:00. Przełożono tym samym mecz Ajaksu z Volendam, który miał odbyć się w tym terminie.

