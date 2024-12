fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Gustafsson szybko znalazł nowy klub

Jens Gustafsson zaczął sezon 2024/2025 jako szkoleniowiec Pogoni Szczecin, z którą rozstał się w połowie sierpnia. Skusiła go atrakcyjna oferta z Arabii Saudyjskiej, a dokładniej tamtejszego Al-Fateh. Ta przygoda trwała bardzo krótko, bowiem przesiedział na ławce trenerskiej zaledwie 14 spotkań. Bilans w postaci tylko jednego zwycięstwa przesądził o zwolnieniu jeszcze przed końcem roku.

Na kolejnego pracodawcę Gustafsson nie musiał długo czekać. Nadarzyła się dogodna okazja, aby wrócić do rodzimej Szwecji i objąć jeden z klubów tamtejszej ekstraklasy. W piątek pojawiło się oficjalne potwierdzenie – były szkoleniowiec Pogoni Szczecin związał się z BK Hacken, z którym podpisał kontrakt ważny do 31 grudnia 2027 roku.

– To, co mnie przyciągnęło to ludzie, dzięki którym BK Hacken się rozwija. Wiem, że będę cieszyć się życiem codziennym i że będzie ono korzystne dla mnie i mojej rodziny. Wiem też, jakie umiejętności posiadają zawodnicy i zespół. Inspiruje mnie to, że razem możemy wejść na wyższy poziom – przekazał szwedzki szkoleniowiec.

Varmt välkommen, Jens 🐝



Jens Gustafsson är klar som ny huvudtränare för BK Häckens herrlag. Han har skrivit på för tre år.#bkhäcken — BK Häcken (@bkhackenofcl) December 27, 2024

BK Hacken ma na koncie jeden tytuł mistrzowski, zdobyty w 2022 roku. Ten sezon nowy zespół Gustafssona zakończył z kolei na ósmej lokacie.