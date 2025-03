Infantino znowu szokuje. Prezydent FIFA chce dopuścić Rosję do rywalizacji

Gianni Infantino w rozmowie z "Daily Mail" dopuszcza możliwość występów piłkarskiej reprezentacji Rosji na mundialu. - Piłka nożna to gra dla wszystkich - stwierdził prezydent FIFA.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Gianni Infantino chce powrotu Rosji do rywalizacji

Gianni Infantino wyraźnie zasugerował możliwość powrotu reprezentacji Rosji na mistrzostwa świata. Przypomnijmy, iż najbliższy turniej odbędzie się w Ameryce Północnej i będzie pierwszym w historii z udziałem 48 drużyn. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Rosyjska Federacja Piłkarska, która organizowała mundial w 2018 roku, została wykluczona z rywalizacji rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Podczas spotkania w Irlandii Północnej prezydent FIFA podkreślił, że dąży do integracji wszystkich krajów. – Piłka nożna to gra dla wszystkich. Mamy nadzieję, że rozmowy pokojowe zakończą się sukcesem, ponieważ to ważne dla świata, nie tylko dla piłki nożnej -zaznaczył Infantino.

Decyzja o ewentualnym powrocie Rosji do rozgrywek może budzić kontrowersje, zwłaszcza w kontekście międzynarodowych sankcji. Wpływ mogą mieć również rozmowy pokojowe oraz polityczne relacje między liderami USA, Rosji i Ukrainy.

– Jeśli piłka nożna może odegrać choćby najmniejszą rolę w budowaniu pokoju, to z pewnością ją odegramy. Wierzymy, że nadejdzie moment, w którym wszystkie kraje na świecie znów będą mogły rywalizować na boisku – dodał szef FIFA.

