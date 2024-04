Dariusz Szpakowski: Mam pełną świadomość upływającego czasu

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski udzielił wywiadu “Przeglądowi Sportowemu”

W rozmowie z legendą mikrofonu został poruszony temat jego powrotu do komentowania

72-latek nie ukrywał, że jest w nim dużo świeżości

Dariusz Szpakowski o powrocie do pracy za mikrofonem

W poniedziałkowe popołudnie na łamach “Przeglądu Sportowego Onet” ukazał się wywiad z Dariuszem Szpakowskim. Sebastian Parfjanowicz w rozmowie z komentatorem TVP poruszył temat jego powrotu za mikrofon. 72-latek szczerze opowiedział, że jest w nim sporo świeżości, która pomaga mu w pracy.

– Popularność wśród młodzieży to chyba przede wszystkim efekt mojego udziału w piłkarskiej grze komputerowej. Czasami podejdzie do mnie jakiś młody człowiek i powie: “Panie Dariuszu, niech pan wraca, bo ja gram tylko w stare edycje, z pana głosem. To miłe” – mówił Szpakowski.

– A wracając do komentarza – tak, na pewno jest we mnie dużo tęsknoty i świeżości, która działa na plus. Pasji nigdy nie brakowało. Mam pełną świadomość upływającego czasu, ludzi, którzy będą mnie zastępować, tak jak ja zastępowałem Ciszewskiego. To nieuchronne, zapewniam, że nie będę komentował w nieskończoność. Wychodzę jednak z założenia, że póki starcza sił i motywacji, to warto robić to, co się kocha. Dotyczy to każdego z nas, nie tylko Szpakowskiego – przyznał.

Sprawdź także: Skrzydłowy Lecha znowu kontuzjowany. Przejdzie zabieg