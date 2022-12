fot. PressFocus Na zdjęciu: Daley Blind

Daley Blind żegna się z Ajaksem Amsterdam. Kontrakt defensora został rozwiązany za porozumieniem stron.

Ajax poinformował o rozstaniu z Daleyem Blindem

Jego kontrakt został przedwcześnie rozwiązany

Holenderski defensor poszukuje nowego klubu

Blind zakończy karierę poza Amsterdamem

Ajax Amsterdam jest dla Daleya Blinda miejscem szczególnym. To właśnie tam dorastał do seniorskiej piłki, a także rozegrał w sumie ponad 300 występów. Piłkarską karierę zakończy jednak gdzieś indziej, bowiem we wtorek mistrz Holandii poinformował o rozstaniu. Obowiązujący do końca sezonu kontrakt został przedwcześnie rozwiązany za porozumieniem stron.

O szczegółach opowiedział prezes Ajaksu Amsterdam Edwin van der Sar.

– W ciągu ostatnich kilku dni osiągnęliśmy porozumienie z Daleyem w sprawie rozwiązania jego kontraktu. Mam nadzieję, że uda mu się znaleźć inny klub, w którym zakończy swoją udaną karierę. Razem z Daleyem zdecydowaliśmy się na mecz, gdzie będzie mógł odpowiednio pożegnać się z kibicami – powiedział legendarny bramkarz.

Defensor rozpoczyna więc poszukiwania nowego pracodawcy. Media donoszą, że może on trafić do Royal Antwerp, czyli trzeciej siły obecnego sezonu ligi belgijskiej.

Po raz pierwszy Blind opuścił Ajax w 2010 roku, udając się na półroczne wypożyczenie do FC Groningen. W 2014 roku na zakup zdecydował się Manchester United, zaś cztery lata później obrońca wrócił do Amsterdamu.

