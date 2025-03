Cristiano Ronaldo nie zagrał w Iranie. Podano fałszywe powody

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo opuścił mecz z Esteghlal – prawdziwy powód absencji

Cristiano Ronaldo nie znalazł się w składzie Al-Nassr na mecz z Esteghlal w ramach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Media spekulowały, że powodem absencji jest grożąca mu kara 99 batów za rzekome złamanie prawa w Iranie. Jednak ambasada Iranu zdecydowanie zaprzeczyła tym informacjom, nazywając je nieprawdziwymi.

Według wcześniejszych doniesień Ronaldo miał naruszyć irańskie prawo, gdy we wrześniu 2023 roku spotkał się z niepełnosprawną malarką Fatimą Hamimi. Portugalczyk przytulił i pocałował ją w policzek, co w Iranie mogło zostać uznane za czyn sprzeczny z prawem, ponieważ kobieta jest mężatką. Mimo że pojawiły się informacje o licznych skargach prawników na to zachowanie, sama Hamimi i jej rodzina nie mieli żadnych pretensji do zawodnika.

Rzecznik ambasady Iranu w Arabii Saudyjskiej w rozmowie z “talkSPORT” podkreślił, że Ronaldo nigdy nie był zagrożony żadnym wyrokiem w Iranie. – Stanowczo zaprzeczamy wydaniu jakiejkolwiek decyzji sądu przeciwko międzynarodowemu sportowcowi w Iranie – powiedział przedstawiciel ambasady. Dodał także, że spotkanie Ronaldo z Hamimi było pozytywnie odebrane zarówno przez społeczeństwo, jak i władze sportowe kraju.

Co więcej, samo spotkanie miało dla Hamimi ogromne znaczenie. Malarka, która maluje stopami, od lat tworzy portrety Cristiano Ronaldo. Po całym zamieszaniu wyjaśniła: – Bezrobotni prawnicy oskarżyli go bez mojej zgody. Dla mnie i mojej rodziny Ronaldo nie popełnił żadnego przestępstwa. Przytulił mnie z miłości i szacunku.

Według “Saudi Gazette” prawdziwym powodem absencji Ronaldo w meczu z Esteghlal było zmęczenie mięśniowe. 40-letni Portugalczyk w tym sezonie rozegrał już 30 spotkań, strzelając 25 goli i notując 4 asysty. Klub zdecydował się oszczędzać swojego lidera na kolejne mecze, a jego nieobecność była wyłącznie decyzją medyczną.