PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr zatrzyma Cristiano Ronaldo. Nowy kontrakt w drodze

Aktualny kontrakt Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Dlatego przyszłość portugalskiego gwiazdora jeszcze do niedawna stała pod dużym znakiem zapytania. Spekulowano, że 39-latek może wrócić do Europy, albo zmienić klub wewnątrz ligi saudyjskiej. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to słynny napastnik zdecydował już w sprawie swojego najbliższego losu.

Jak podaje portugalski dziennik “A Bola”, Cristiano Ronaldo przedłuży umowę z Al-Nassr o kolejny sezon, czyli do 30 czerwca 2026 roku. Kapitan reprezentacji Portugalii na mocy nowego kontraktu zarobi 200 milionów dolarów za następny rok gry w saudyjskiej ekstraklasie. Zatem wszystko wskazuje na to, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nie zmieni otoczenia i powalczy o swoje pierwsze mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.

Bardzo doświadczony zawodnik z powodzeniem występuje w barwach obecnego klubu od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się do ekipy z Rijadu na zasadzie wolnego transferu po tym, jak za porozumieniem stron rozstał się z Manchesterem United. Cristiano Ronaldo zdecydowanie największe sukcesy święcił w Realu Madryt, z którym cztery razy triumfował w prestiżowej Lidze Mistrzów, a ponadto zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii.

Bilans CR7 w trwającej kampanii wygląda następująco – 20 meczów, 17 goli i 3 asysty.