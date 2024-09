Bogusz sięgnął po trofeum w Stanach Zjednoczonych

Mateusz Bogusz razem ze swoją drużyną Los Angeles FC wygrał Puchar Stanów Zjednoczonych pokonując w wielkim finale Sporting Kansas City. Polak przyczynił się do sukcesu swojej drużyny asystując przy pierwszym golu.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Los Angeles FC wygrało Puchar USA

Mateusz Bogusz jest zawodnikiem Los Angeles FC od marca 2023, gdzie trafił z Leeds United. Polski zawodnik odgrywa ważną rolę w swoim zespole. W obecnej kampanii rozegrał 31 spotkań zdobywając w nich aż osiemnaście goli, co jest bardzo dobrym wynikiem. Oprócz tego Bogusz ma na swoim koncie siedem asyst.

Bogusz razem z Los Angeles FC awansował do finału Pucharu Stanów Zjednoczonych. Tam czekał na nich Sporting Kansas City. Spotkanie było bardzo wyrównane i regulaminowy czas gry zakończył się wynikiem 1:1. Bramkę dla Kalifornijczyków zdobył w 53. minucie Giroud, ale już siedem minut później do wyrównania doprowadził Thommy, dlatego o losach tego starcia musiała zadecydować dogrywka. W niej zdecydowanie lepiej zaprezentowali się piłkarze Los Angeles FC, którzy zdobyli kolejne dwie bramki i sięgnęli po Puchar Stanów Zjednoczonych. Do siatki rywala najpierw trafił Campos, a wynik spotkania na 3:1 ustalił Kamara.

Mateusz Bogusz w barwach Los Angeles FC rozegrał już łącznie 80 meczów i może pochwalić się znakomitymi liczbami. W swoim dorobku ma już łącznie 22 gole i 15 asyst, co sprawia, że jest jednym z kluczowych piłkarzy. Teraz do gabloty może też wstawić pierwsze trofeum zdobyte z amerykańskim klubem. Wcześniej Los Angeles FC wygrało MLS w 2022 roku jeszcze przed transferem Polaka.

