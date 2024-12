Baltazar podjął decyzję. Przejął stery w klubie należącym do Mbappe

Bruno Baltazar opuścił w niedzielę Radomiaka. Szkoleniowiec krótko pozostał bez pracy, ponieważ objął SM Caen z Ligue 2, co oficjalnie potwierdził francuski klub.

Bruno Baltazar trenerem SM Caen

W niedzielę Radomiak Radom oficjalnie potwierdził, że Bruno Baltazar nie poprowadzi drużyny w drugiej części sezonu. 47-letni Portugalczyk zostawił klub na 12. miejscu w PKO Ekstraklasie z dorobkiem 20 punktów. A jego bilans od maja do grudnia tego roku to 7 zwycięstw, 2 remisy i 12 porażek. Wcześniej był on związany z bułgarskim Botew Płowdiw i portugalskim Estoril Praia.

Portugalski trener otrzymał propozycję objęcia drużyny z Ligue 2. Mowa o SC Caen, które walczy o utrzymanie na zapleczu francuskiej ekstraklasy. Zastąpił on dotychczasowego trenera, Nicolasa Saube’a. Francuski klub szybko oficjalnie potwierdził jego zatrudnienie. Warto dodać, że większościowym właścicielem Caen jest Kylian Mbappe. Aktualnie zespół zajmuje 16. miejsce i w 16 meczach odniósł raptem cztery zwycięstwa.



Decyzja o następcy Bruno Baltazara w Radomiaku wciąż nie zapadła. Na liście kandydatów znajdują się dwa nazwiska – Szymon Grabowski i Dariusz Banasik. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z kanału Meczyki.pl, o stanowisko trenera Radomiaka ubiega się także Jerzy Brzęczek. Radomianie rozpoczną drugą rundę sezonu od wyjazdowej potyczki z Jagiellonią Białystok (2 lutego).