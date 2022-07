PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Gareth Bale uważa, że jego transfer do MLS da mu szansę na występy na mistrzostwach Europy w 2024 roku czy nawet na mundialu dwa lata później. Walijczyk zapowiedział, że nie przyszedł do Los Angeles FC tylko na dwanaście miesięcy i chce odcisnąć swoje piętno na tej lidze.

Gareth Bale został zaprezentowany jako gra Los Angeles FC

Walijczyk wiąże długoterminowe plany z tym transferem

Były gracz Realu wierzy, że poprzez MLS będzie miał szansę wystąpić z Walią na EURO 2024

“Ludzie nie doceniają MLS”

Gareth Bale, były gwiazdor Realu Madryt i gwiazdor Tottenhamu, został zaprezentowany w poniedziałek po swoim pierwszym treningu jako nowy gracz Los Angeles FC, gdzie podpisał kontrakt do 2023 roku, ale Walijczyk ma nadzieję na znacznie dłuższy pobyt.

– Mam przed sobą wiele lat. Nie przyjechałem tu tylko po to, by być tu przez sześć czy dwanaście miesięcy – powiedział Bale. – Przyszedłem tutaj, aby spróbować być tu tak długo, jak to możliwe.

Bale, pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, wyjaśnił, że jego przygoda z MLS nie jest planowana jako przystanek w drodze na emeryturę. Walijczyk, który w sobotę kończy 33 lata, uważa amerykańską ligę za najlepszą drogę do gry dla reprezentacji swojego kraju. Jego celem jest granie w Euro 2024 i liczy na występ na mundialu w 2026 roku, które będą współorganizowane przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę.

– Chcę grać najlepiej, jak potrafię i chcę spróbować odcisnąć swój ślad w tej lidze, w tym zespole. Nie mogę się doczekać przyszłości. To nie jest tylko coś krótkoterminowego. Daje mi to również najlepszą okazję, aby zagrać do kolejnym EURO, może nawet więcej, więc moim planem jest naprawdę ciężka praca. Mamy świetny plan, który pozwoli mi nadal się rozwijać – dodał Walijczyk.

– Standard MLS wciąż rośnie. To naprawdę znacznie lepsza liga niż myślą Europejczycy. W ostatnich latach także zyskuje na popularności. Decyzja o transferze tutaj nie była łatwa, ale czuję się podekscytowany tym wyborem. Dołączenie w środku sezonu to zupełnie coś innego, ale jestem w dobrej kondycji i liczę na udany start – przyznał Bale.

