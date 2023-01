PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Paris Saint-Germain wygrało 5:4 z drużyną złożoną z gwiazd dwóch klubów z Rijadu w spotkaniu pokazowym rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej. Na listę strzelców wpisali się m.in. Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo, który dziś zaliczył nieoficjalny debiut w nowym środowisku.

PSG lepsze od ekipy z Rijadu w sparingu

Cristiano Ronaldo zdobył dwa gole

Leo Messi strzelił jedną bramkę

Paris Saint-Germain pokonało ekipę CR7, wyrównany mecz

Dzisiejszego wieczoru byliśmy świadkami bardzo ciekawego spotkania towarzyskiego pomiędzy zespołem gwiazd Al-Nassr & Al-Hilal a Paris Saint-Germain. Goście z Francji objęli prowadzenie już w 3. minucie, kiedy to do siatki trafił Leo Messi. W 34. minucie stan gry wyrównał nie kto inny, jak Cristiano Ronaldo, który wykorzystał rzut karny.

Portugalczyk był faulowany w polu karnym przez Keylora Nevasa i sam podszedł do jedenastki, którą pewnie wykonał. W 43. minucie bramkę na 2:1 dla Paris Saint-Germain zdobył Marquinhos, a chwilę później na 3:1 podwyższyć mógł Neymar, który jednak spudłował z jedenastu metrów. To się zemściło, bo jeszcze przed przerwą do remisu ponownie doprowadził Cristiano Ronaldo, czyli największy gwiazdor oraz kapitan drużyny gospodarzy.

Zaraz po zmianie stron mistrz Ligue 1 znów wyszedł na prowadzenie – gola po ładnym podaniu od Kyliana Mbappe strzelił Sergio Ramos. Trzeba przyznać, że dużo działo się dzisiaj wieczorem na King Fahd International Stadium – parę minut później gwiazdy z Rijadu bowiem wyrównały stan gry – tym razem na listę strzelców wpisał się Jang Hyun-Soo.

Następnie na boisku rządzili zawodnicy Paris Saint-Germain – najpierw do siatki trafił Kylian Mbappe (rzut karny), a później Hugo Ekitike. Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sędziego bramkę dla gospodarzy zdobył Anderson Talisca. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4 dla PSG, które od 39. minuty grało w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Juan Bernat.

Al Nassr & Al Hilal – PSG 4:5 (2:2)

0:1 Messi 3′

1:1 Ronaldo (rzut karny) 34′

1:2 Marquinhos 43′

2:2 Ronaldo 45+6′

2:3 Ramos 53′

3:3 Hyun-Soo 56′

3:4 Mbappe (rzut karny) 60′

3:5 Ekitike 78′

4:5 Talisca 90+4′