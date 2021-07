Ważne decyzja PZPN. System VAR rozszerza zasięg

System weryfikacji video (VAR) od nowego sezonu będzie również wykorzystywany w meczach Fortuna 1. Ligi. Taką decyzję podjęła podczas piątkowego posiedzenia Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

PZPN podjął decyzję o zastosowaniu systemu VAR także w meczach Fortuna 1. Ligi

System VAR na polskich boiskach oficjalnie zadebiutował 7 lipca 2017 roku podczas meczu o Superpuchar Polski, w którym Legia Warszawa mierzyła się z Arką Gdynia. Dziesięć dni później został po raz pierwszy zastosowany w meczu Ekstraklasy. Początkowo system VAR był stosowany na wybranych meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. Dopiero do lutego 2018 był wykorzystywany przy wszystkich spotkaniach, z wyjątkiem ostatnich kolejek, w którym osiem spotkań było rozgrywanych równolegle.

Od nowego sezonu system VAR zadebiutuje również w meczach Fortuna 1. Ligi. Co warte podkreślenia był on już stosowany podczas wszystkich barażowych pojedynków o awans do PKO Ekstraklasy w ostatnim sezonie.

Nowy sezon Fortuna 1. Ligi zainaugurowany zostanie w weekend 31 lipca – 1 sierpnia.