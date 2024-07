Dariusz Szpakowski na antenie "Kanału Sportowego" odpowiedział na pytanie, czy pojedzie skomentować najbliższy mundial w 2026 roku. "To za dwa lata, to nie taka łatwa sprawa" - powiedział.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Szpakowski pojedzie na MŚ w 2026 roku?

Dariusz Szpakowski to bez dwóch zdań absolutna legenda telewizji i dziennikarstwa sportowego. Komentator TVP relacjonuje najważniejsze mecze reprezentacji Polski oraz mistrzostw Europy i świata od wielu, wielu lat. Podobnie jest w czasie kończącego się już Euro 2024 w Niemczech. 73-latek już dzisiaj wieczorem skomentuje finał pomiędzy reprezentacją Hiszpanii oraz Anglii.

Jednak od jakiegoś czasu intensywnie spekuluje się co do jego przyszłości. Wielu kibiców z przyjemnością słucha głosu redaktora Szpakowskiego, ale jest też grupa, która chciałaby, aby dziennikarz odszedł na zasłużoną emeryturę. O takiej możliwości mówiło się już po mundialu w Katarze, ale komentator wrócił do relacjonowania imprez tego lata. Teraz jednak on sam mówi o tym, czy nadchodzące Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą przez niego komentowane.

Kiedy Dariusz Szpakowski zaczyna obóz przygotowawczy przed MŚ w 2026 roku? 😅



🗣️ „Nie, nie, przestańmy już tak mówić. Trzeba się wsłuchiwać organizm. Zobaczymy na co organizm mi pozwoli. Czy ruszę na Amerykę? To za dwa lata, to nie taka łatwa sprawa” 🎙️ pic.twitter.com/SMg0oSfhuP — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 13, 2024

– Nie, nie, przestańmy już tak mówić. Trzeba się wsłuchiwać organizm. Zobaczymy na co organizm mi pozwoli. Czy ruszę na Amerykę? To za dwa lata, to nie taka łatwa sprawa – powiedział Dariusz Szpakowski w rozmowie z “Kanałem Sportowym” odpowiadając na pytanie, kiedy rozpoczyna przygotowania do mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Czytaj więcej: Boniek skomentował decyzję UEFA ws. Marciniaka. “Wszystko było jasne”