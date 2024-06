PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Mainoo od pierwszej minuty w meczu ze Słowacją, Gallagher na ławce

Reprezentacja Anglii mimo awansu do fazy pucharowej Euro 2024 rozczarowuje swoją postawą. Do tej pory występy Synów Albionu były dalekie od oczekiwań, za co z krytyką spotkał się Gareth Southgate. Kibice zarzucają selekcjonerowi złe decyzje personalne oraz mają pretensje związane ze stylem gry, który prezentują ich ulubieńcy. Wychodzi na to, że 53-latek część uwag wziął sobie do serca, bowiem w meczu ze Słowacją planuje zmiany w wyjściowej jedenastce.

Jak przekazał portal The Telegraph w pierwszym spotkaniu fazy pucharowej na ławce rezerwowych usiądzie Conor Gallagher. Pomocnik londyńskiej Chelsea rywalizację ze Słowenią rozpoczął od początku, lecz w przerwie jego miejsce na murawie zajął Kobbie Maino. Rewelacyjny 19-latek z Manchesteru United swoją postawą miał zaimponować trenerowi. W związku z tym Southgate planuje sprawdzić, jak młody pomocnik sprawdzi się w starciu ze Słowacją, zaczynając grę od pierwszych minut.

Jeśli przewidywania The Telegraph okażą się prawdą, to w 1/8 znów nie zobaczymy na boisku od początku meczu Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik ostatnie spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych, a na boisku pojawił się dopiero w 84. minucie, zastępując Kierana Trippiera.

Mecz Anglia – Słowacja zaplanowano na niedziele (30 czerwca). Początek zawodów na stadionie Veltins Arena w Gelsenkirchen o godzinie 18:00. Arbitrem spotkania będzie Halil Umut Meler, który prowadził mecz Polska – Austria.