Kylian Mbappe nie pojawił się na murawie podczas piątkowego meczu Francja - Holandia. To następstwo urazu, jakiego nabawił się w trakcie pierwszej kolejki fazy grupowej. Trójkolorowi bez swojej największej gwiazdy radzą sobie bardzo przeciętnie.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja uzależniona od Mbappe

Kylian Mbappe podczas pierwszego meczu fazy grupowej z Austrią złamał nos. Trwała walka z czasem, aby jak najszybciej przywrócić gwiazdora do odpowiedniej dyspozycji. Nie zdecydowano się na przeprowadzenie operacji, której nie uniknie po mistrzostwach Europy. Didier Deschamps przed piątkowym spotkaniem z Holandią zaznaczył, że nowy piłkarz Realu Madryt jest gotowy do gry. Sztab szkoleniowy nie chciał jednak ryzykować, na skutek czego Mbappe przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Trójkolorowi bezbramkowo zremisowali z Holendrami, dopisując punkt do swojego dorobku.

Francuzi nie są jeszcze pewni, z którego miejsca awansują do fazy pucharowej. W ostatnim grupowym starciu zmierzą się z Polską, która jako pierwsza drużyna pożegnała się z turniejem.

Wydaje się, że Mbappe tego meczu nie powinien już ominąć. Statystyczna strona “Opta” podała ciekawą statystykę, która sugeruje, że reprezentacja Francji jest bardzo zależna od swojego największego gwiazdora. Finaliści mistrzostw świata nie wygrali bowiem żadnego z siedmiu ostatnich spotkań, w których Mbappe nie wybiegł na murawę od pierwszej minuty. Poza meczem z Holandią (0-0), były to również rywalizacje z Kanadą (0-0), Grecją (2-2), Niemcami (1-2), Tunezją (0-1), Austrią (1-1) oraz Chorwacją (1-1).

Zobacz również: Boniek krytyczny po porażce z Austrią. Wyróżnił cztery nazwiska